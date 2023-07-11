«Урожайная пора» - в Кабардино-Балкарии начали собирать голубику

Для нашего региона эта ягода необычная, так как чаще ее выращивают на севере.
Однако в Кабардино-Балкарии она прижилась, стала востребованной, а потому многие аграрии обратили свои взоры на эту культуру. На сегодня голубикой заняты 170 гектаров. На этой территории ее выращивают в промышленных масштабах.
Однако, помимо сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, голубику активно возделывают и в личных подсобных хозяйствах. Ягоды, полученные в Кабардино-Балкарии, отправляют не только в торговые точки республики, но и за ее пределы. Сбор нового урожая продлится до августа.
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