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Урожай плодов и ягод в КБР по итогам 22-го года превысил 680 тысяч тонн

Урожай плодов и ягод в КБР по итогам 22-го года превысил 680 тысяч тонн

10.04.2023 | 16:01
Свыше 93-х процентов собранного урожая пришлось на семечковые культуры - яблони и груши. По сравнению с прошлым годом рост составил около 30 процентов. Косточковых культур - вишни, черешни, сливы, и абрикосов – В республике собрали почти 40 тысяч тонн. Доля Кабардино-Балкарии в общероссийском валовом сборе плодов и ягод составляет 16 процентов. При этом, по данным регионального Минсельхоза, республика входит в пятерку лучших регионов страны по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений.   https://t.me/vestikbr
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