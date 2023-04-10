Урожай плодов и ягод в КБР по итогам 22-го года превысил 680 тысяч тонн

Свыше 93-х процентов собранного урожая пришлось на семечковые культуры - яблони и груши. По сравнению с прошлым годом рост составил около 30 процентов. Косточковых культур - вишни, черешни, сливы, и абрикосов – В республике собрали почти 40 тысяч тонн.
Доля Кабардино-Балкарии в общероссийском валовом сборе плодов и ягод составляет 16 процентов. При этом, по данным регионального Минсельхоза, республика входит в пятерку лучших регионов страны по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений.
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