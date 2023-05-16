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Уровень воды в реках КБР в пределах нормы

Уровень воды в реках КБР в пределах нормы

16.05.2023 | 15:42
Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Специалист отмечают, то при длительных осадках не исключено половодье на реках Малка, Чегем, Черек и Терек. И в результате в зону подтопления могут попасть отдельные территории в низменностях. Между тем, согласно прогнозу синоптиков, в Кабардино-Балкарии по-прежнему возможны ливни в сочетании с грозой и градом. При этом ветер может усилиться до 25 метров в секунду... Ситуацию на реках спасатели контролируют постоянно. Действуют около десятка гидропостов.   https://t.me/vestikbr
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