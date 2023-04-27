Уровень собираемости взносов на капремонт в КБР вырос на более чем 60 процентов

Об этом сегодня говорили на заседании Общественного совета при законодательном собрании республики.
Встречу провели в День российского парламентаризма, который отмечают 27-го апреля. Прозвучали слова поздравлений в адрес действующих законодателей, а также тех, кто обладал таким статусом в прошлом… Во время дискуссии напомнили о непростом периоде реформирования самой системы содержания многоквартирных домов.
Однако ситуация меняется в лучшую сторону: повысилась платежная дисциплина граждан. Региональный оператор прилагает к этому целенаправленные усилия.
По итогам встречи Общественный совет рекомендовал парламентариям совершенствовать законодательство в рассматриваемой сфере.
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