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Уровень собираемости взносов на капремонт в КБР вырос на более чем 60 процентов

Уровень собираемости взносов на капремонт в КБР вырос на более чем 60 процентов

27.04.2023 | 15:36
Об этом сегодня говорили на заседании Общественного совета при законодательном собрании республики. Встречу провели в День российского парламентаризма, который отмечают 27-го апреля. Прозвучали слова поздравлений в адрес действующих законодателей, а также тех, кто обладал таким статусом в прошлом… Во время дискуссии напомнили о непростом периоде реформирования самой системы содержания многоквартирных домов. Однако ситуация меняется в лучшую сторону: повысилась платежная дисциплина граждан. Региональный оператор прилагает к этому целенаправленные усилия. По итогам встречи Общественный совет рекомендовал парламентариям совершенствовать законодательство в рассматриваемой сфере.   https://t.me/vestikbr
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