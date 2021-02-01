«Урок цифры» провел для учащихся министр цифрового развития Кабардино-Балкарии Ислам Ашхотов





Занятие состоялось в 33-й школе Нальчика. Это всероссийская акция, которую организовали в учебных заведениях в феврале. На этот раз пригласили семиклассников, тема урока: «Приватность в цифровом мире». Им рассказали, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять атакам мошенников, а также защищать свои персональные данные. Урок разработали эксперты «Лаборатории Касперского».

«Уроки цифры» предназначены для школьников трех возрастных групп. Кстати, позаниматься на онлайн-тренажере могут все желающие на сайте проекта.