Урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии одним из первых открылось для посещения после длительного периода самоизоляции





Сегодня турпоток здесь значительно превышает обычный, говорят в Минкурортов республики. Гости приезжают со всей страны, чтобы увидеть красОты или взойти на Эльбрус. Помимо активного отдыха, Джилы-Су славится своими целебными источниками. Желающих укрепить свое здоровье всегда достаточно. Но из-за пандемии есть некоторые ограничения. В настоящее время запрещено купание в бассейнах и проживание на прилегающей территории. Это связано с рекомендациями Роспотребнадзора по обеспечению безопасного отдыха. Размеры бассейнов не позволяют соблюдать необходимую дистанцию между отдыхающими. Предпринимаемые меры – это единственный способ избежать нового распространения заболевания и не подвергать опасности здоровье гостей и жителей республики, говорят в Минкурортов. Однако урочище открыто для экскурсий, ограничения касаются только оздоровительного направления. У гостей республики есть возможность покорять горные вершины, идти в походы или участвовать во внедорожных экспедициях.