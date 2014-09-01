Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен на полгода





Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен еще на полгода… Об этом сообщили в региональном Фонде социального страхования. Ранее эти правила действовали до 1 октября. Если документ об ограничении по здоровью оформляется впервые, гражданину не нужно лично посещать бюро медико-социальной экспертизы. Группу и индивидуальную программу реабилитации оформят на основании медицинских документов, поступающих в учреждения с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Аналогичные правила действуют и при оформлении справок о степени утраты профессиональной трудоспособности для тех, кто пострадал на производстве или имеет профзаболевания. Готовые документы гражданину направят заказным письмом.