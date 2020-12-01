Упрощена процедура оформления больничного листа





Гражданам не нужно будет предоставлять лишние справки своим работодателям при оформлении больничных листов. Соответствующий проект постановления разработал Минтруд России.

Все необходимые документы сотрудник предоставит один раз при устройстве на работу или во время своей трудовой деятельности.

С 14 декабря в стране действуют новые правила оформления больничных – появились электронные листы нетрудоспособности. Это во много облегчает процесс их оформления. Даже заявление писать не надо. Все действия совершаются на виртуальной платформе. Кроме того, в 77 регионах, в том числе и в Кабардино-Балкарии, реализуется механизм «прямых выплат» из Фонда соцстраха. С нового года на «прямые выплаты» переходят все субъекты. Это поможет работникам получить выплаты непосредственно из Фонда вне зависимости от того, в каком финансовом положении находится их работодатель. К тому же прямые выплаты намного больше экономят время.