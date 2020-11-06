Упрощен порядок выплаты из маткапитала

Ежемесячные выплаты из материнского капитала семьям с невысокими доходами продлят до первого марта будущего года. Подавать заявление для этого не надо, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Размер выплаты из маткапитала составляет один прожиточный минимум ребенка, установленный в Кабардино-Балкарии. При этом, когда малыш достигнет возраста в один и два года, нужно было подавать заявление. По новому порядку обращаться в ПФР не нужно: согласие родителей на перечисление денег там оформят дистанционно. Правило распространяется на семьи, для которых срок продления выплаты в связи с достижением ребенком одного года или двух лет наступает с первого апреля этого года по первое марта 21-го года.

«Чтобы определить имеет ли право семья на эту меру поддержки, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на 12 месяцев и на количество членов семьи, включая 2 ребенка, если полученная величина окажется в пределах 2ух прожиточных минимумов трудоспособного населения в субъекте, то можно подавать заявление в пенсионный фонд на выплату», — пояснил Михаил Битоков, руководитель пресс-службы Отделения Пенсионного фонда России по КБР.

Деньги из материнского капитала семьям с невысоким доходом выплачивают каждый месяц до момента, когда ребенок достигнет трехлетия.