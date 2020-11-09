Упрощен порядок оформления льгот для опекунов





Со следующего года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных с помощью портала госуслуг. Постановление об этом приняли в правительстве России.

Теперь гражданам не придется представлять документы, которые подтверждают их попечительский статус. Госорганы станут сами получать такую информацию через Единую информационную систему соцобеспечения. До конца 20-го года в ней должны собрать сведения обо всех законных представителях людей, нуждающихся в помощи. Это позволит дистанционно оформлять любые пособия и льготы – от детских выплат и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Кроме того, информационная система поможет дополнительно защитить россиян, которые находятся под опекой, в случаях, когда от их имени совершаются крупные сделки, к примеру, продается или покупается квартира. Сведения из реестра позволят выяснить, законно ли действует попечитель.