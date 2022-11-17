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Управление Минюста по КБР проведет юридические консультации по вопросам правовой помощи детям

Управление Минюста по КБР проведет юридические консультации по вопросам правовой помощи детям

17.11.2022 | 16:16
Республиканское управление Минюста проведет завтра ежегодную акцию, посвященную Всероссийскому дню правовой помощи детям и Всемирному дню ребенка. Пункты для юридических консультаций откроют по всей стране. Это инициатива федерального Минюста. Получить правовую помощь по теме сможет любой желающий. Вопросы, к примеру, могут касаться выплаты алиментов, обеспечения жильем детей-сирот, а также предоставления иных социальных гарантий. Консультационные пункты откроют завтра в отделениях МФЦ. В Нальчике также можно будет обратиться в Национальную библиотеку.   https://t.me/vestikbr
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