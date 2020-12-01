Универсальная медаппаратура устанавливается в РДКБ





Новое рентген-оборудование устанавливают в лечебных учреждениях Кабардино-Балкарии. Один из таких комплексов заработает в Республиканской детской клинической больнице.

Деньги выделил федеральный бюджет, и купили шесть аппаратов. Произвели их на заводе «Севкаврентген-Д» в Майском. Универсальность техники в том, что ее используют и для рентгенографии, и для цифровой флюорографии. Снимки можно архивировать и передавать на расстояние. Современные машины значительно ускорят ход обследования пациентов и будут способствовать более точной диагностике, уверены врачи.

«Нам ставят очень хороший аппарат, который может обслуживать всех детей, которые придут к нам. Цифровой, с очень хорошим изображением, с очень хорошей визуализацией. Диагностика лучше будет проводиться для детей», — говорит главный врач Республиканской детской клинической больницы Людмила Гусалова.

Рентген-аппараты отправились в медучреждения Чегема, Нарткалы, Анзорея. В Нальчике их распределили также в Центр СПИД и первую горбольницу. Такая техника сейчас важна в госпиталях особо опасных инфекций.