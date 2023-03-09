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Уникальная выставка скульптора М. Хабичева откроется сегодня в Нальчике

Уникальная выставка скульптора М. Хабичева откроется сегодня в Нальчике

09.03.2023 | 12:23
Магомед Хабичев — скульптор, график, живописец, член Союза художников РФ, народный художник КЧР... Многочисленные портреты и скульптурные композиции, выполненные автором в гипсе, граните, дереве, металле и др. материалах в период 1975–1985 гг. Так появились работы «В атаку!», «Этюды», «Горец», «Портрет М. Чотчаева», «Бюст кинорежиссера Л. Трауберга», «Воспоминания», «Голова чабана», «Скульптор Вашковец», «Даулет» и др. В трактовках портретных моделей через мягкость и четкость проработанных форм явственно проступают психологическая индивидуальность и сосредоточенность (камерность) состояния многочисленных персонажей. Публика сразу обратит внимание на одухотворенность натур и композиций, а также мощную энергетику их создателя, свидетельствующую о несомненном таланте и творческой эволюции скульптора .   https://t.me/vestikbr
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