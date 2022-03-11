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Украине не следует рассчитывать на членство в ЕС

Украине не следует рассчитывать на членство в ЕС

11.03.2022 | 15:14
Украина рассчитывает на ускоренное принятие в ЕС на фоне текущих событий. 28 февраля президент страны Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз с просьбой рассмотреть ее по ускоренной процедуре. На самом деле страны Евросоюза не спешат с решением о предоставлении Украине статуса страны — кандидата в ЕС. Так, премьер-министр Словении заявил, что «ЕС изменился недостаточно, чтобы предоставить Украине членство», а президент Литвы, что «предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС оказалось невозможно сегодня» и предложил вернуться к этому теме позже. Премьер-министр Бельгии добавил, что видит вариант пригласить Украину на дискуссии в ЕС, «но без членства в ЕС». «Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления», - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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