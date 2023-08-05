Указ о страховании жизни и здоровья добровольцев СВО подписан В.В. Путиным

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Документ опубликован на портале правовой информации. Речь об обязательной выплате компенсаций в случае гибели участника СВО, получения ранения или инвалидности.
Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 130 тыс. рублей. При получении инвалидности полагается более 2 млн для I-й группы и 1,5 млн – для II-й.
Для третьей – около 800 тысяч рублей. За тяжелое ранение или увечье размер страховки составит свыше 300 тысяч, легкое ранение – около 78 тысяч рублей.
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