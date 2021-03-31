Уголовное дело по незаконной вырубке Лескенского леса направлено в суд





Правоохранители направили в суд уголовное дело по незаконной рубке леса. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального МВД. Как установило следствие, на одном из участков Лескенского лесничества 43-летний мужчина с помощниками незаконно вырубал деревья. Прямо там полицейские изъяли два грузовых автомобиля, гусеничный трактор, различные инструменты, а также пять спиленных восточных буков. Ущерб оценили в сумму почти в пять миллионов рублей. Как выяснилось позже, мужчина производил деревянную тару и нанял людей на заготовку материала. Следствие полагает, что работники не знали, что занимаются незаконным промыслом.