Уголовное дело о взятке возбуждено в Лескенском районе

Урванским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
По версии следствия, 17 июня 2026 года на ФКПП «Урух» Лескенского района сотрудниками полиции была остановлена автомашина, за рулем которой была жительница другого региона. В ходе личного досмотра у нее были обнаружены капсулы препарата, ограниченного в обороте. Во время нахождения в досмотровом модуле женщина предложила взятку сотруднику поста в размере 50 тыс рублей за непривлечение к ответственности. Сотрудник полиции отказался принимать взятку и сообщил о происшествии в дежурную часть, противоправные действия взяткодателя были пресечены.
Подозреваемая признала вину, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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