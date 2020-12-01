УФСИН: соблюдение законов в колониях и тюрьмах Кабардино-Балкарии





В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний обсудили вопросы соблюдения прав человека в колониях и тюрьмах КБР.

В диалоге участвовали представители аппарата Уполномоченного по правам человека, Общественной наблюдательной комиссии, прокуратуры Кабардино-Балкарии. Руководитель УФСИН Аслан Лихов отметил, что работа ведомства нацелена на конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества. В учреждениях уголовно-исполнительной системы в приоритете вопросы соблюдения прав человека, трудоустройства заключенных и сохранения их связей с родными.

«Особое внимание в обеспечении законности и прав человека уделяется разъяснению персоналу учреждений, осужденным лицам, содержащимся под стражей, их прав и обязанностей. Также создание соответствующих условий содержания, соблюдение установленных норм на одного человека, улучшение условий содержания несовершеннолетних, женщин, инвалидов по медицинскому обеспечению», — сказал начальник УФСИН РФ по КБР.

Представители общественных структур следят за положением дел в колониях. Надзорные органы также анализируют, насколько соблюдены законы в местах заключения. Так, республиканская прокуратура с января по ноябрь провела около 200 проверок.