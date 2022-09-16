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УФСИН организовало выставку товаров, произведенных осужденными исправительной колонии в Каменке

УФСИН организовало выставку товаров, произведенных осужденными исправительной колонии в Каменке

16.09.2022 | 16:48
Продукты, одежда, мебель… Региональное Управление Федеральной службы исполнения наказаний организовало выставку товаров, которые производят осужденные исправительной колонии в Каменке. Сейчас здесь находятся более 500 человек. Они обрабатывают сельхозугодия, занимаются животноводством, осваивают профессии в легкой промышленности, дерево- и металлообработке, производят строительные материалы. В региональном УФСИН отмечают, создание рабочих мест и повышение объема продукции не только улучшает экономические показатели учреждения, но и помогает осужденным встать на путь исправления. После им будет легче адаптироваться к нормальной жизни. В колонии осужденные могут получить навыки по двадцати двум специальностям. Продукцию, которую здесь производят, реализовывают не только в Кабардино-Балкарии, но в других регионах.
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