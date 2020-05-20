УФАС по КБР: цены на социально значимые товары – под контролем

Представители Антимонопольной службы Кабардино-Балкарии следят за ценами на социально значимые товары в магазинах сетевой торговли. Мониторинг проводят в соответствии с поручением правительства России от 22 марта этого года.

В УФАС по КБР отмечают некоторый рост цен на ряд продуктов питания, в том числе куриного мяса и яиц, мороженой рыбы, сахара, и проверяют, насколько он обоснован. К примеру, оснований для повышения цены на гречку специалисты не нашли, поскольку запасов крупы в стране достаточно. В таких случаях ведется расследование на предмет наличия картельного сговора, пояснили в ведомстве.

Сотрудники Антимонопольной службы участвуют также в прокурорских проверках по жалобам граждан на возможное необоснованное повышение цен. Если в результате проверок подтвердятся факты ценового сговора или создания дефицита на рынке, виновные компании ждет наказание в виде оборотных штрафов, а также уголовная ответственность, подчеркивают в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве также напоминают, что в УФАС по КБР открыта горячая линия для жителей республики. Если вы считаете, что цены на продукты необоснованно завышены, можно сообщить об этом по телефону — (8662) 40-95-75.