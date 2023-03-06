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Удостоверение ветерана боевых действий теперь надо получать в военкомате

Удостоверение ветерана боевых действий теперь надо получать в военкомате

06.03.2023 | 16:21
Подать заявку на получение удостоверения ветерана боевых действий теперь можно в военкомате по месту прописки. Такого почетного звания удостаиваются граждане, которые служили в Вооруженных силах России. Ранее для его получения заявки подавались комиссии при Министерстве обороны. Сотрудникам военизированных, например, Росгвардии, и аналогичных ведомств приходилось обращаться в подразделение той организации, в составе которой они проходили службу. Военкоматы также будут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента и правительства России, нормативными правовыми актами Минобороны, говорится в указе Главы государства.   https://t.me/vestikbr
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