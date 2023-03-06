Удостоверение ветерана боевых действий теперь надо получать в военкомате

Подать заявку на получение удостоверения ветерана боевых действий теперь можно в военкомате по месту прописки. Такого почетного звания удостаиваются граждане, которые служили в Вооруженных силах России. Ранее для его получения заявки подавались комиссии при Министерстве обороны.
Сотрудникам военизированных, например, Росгвардии, и аналогичных ведомств приходилось обращаться в подразделение той организации, в составе которой они проходили службу.
Военкоматы также будут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента и правительства России, нормативными правовыми актами Минобороны, говорится в указе Главы государства.
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