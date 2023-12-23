Учителя школы Жанхотеко вошли в десятку лидеров на олимпиаде «Команда большой страны»

23.12.2023 | 10:33
В команде четыре человека: физик Али Апсуваев – он же капитан, педагог-библиотекарь Зайнаф Жабоева и учителя химии Светлана Картлыкова и Радима Кодзокова… Все они оказались лучшими на региональном этапе и в итоге представили Кабардино-Балкарию в столице страны. Испытания проходили в Московском педагогическом госуниверситете и в Академии Минпросвещения России. Выступление команды достаточно высоко оценило конкурсное жюри. Команд в финале было свыше 80-ти. Представители Кабардино-Балкарии вошли в десятку лучших.   https://t.me/vestikbr
