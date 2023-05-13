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Учителя КБР могут принять участие в новом сезоне шоу «Классная тема»

Учителя КБР могут принять участие в новом сезоне шоу «Классная тема»

13.05.2023 | 13:43
Учителя Кабардино-Балкарии могут принять участие в новом сезоне шоу «Классная тема!». Проект стартовал на телеканале «Россия 1» в прошлом году. Реализуют его по поручению президента и при поддержке Минпросвещения. В шоу учителя доказывали, что любой урок можно провести интересно и зрелищно. Победителем прошлого сезона стал преподаватель физики из второго нальчикского лицея Аслан Кашежев – лауреат федерального конкурса «Учитель года России». В этот раз в телевизионном эфире будут состязаться преподаватели физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литература из всех регионов страны. Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. Победитель получит возможность сделать авторскую телепрограмму. Заявки на участие можно отправить до 20 июня. Для этого нужно зайти на страницу проекта «Классная тема!» во «ВКонтакте».   https://t.me/vestikbr
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