Учительница родного языка из Кабардино-Балкарии стала победителем всероссийского конкурса

Залина Кауфова стала победителем в специальной номинации “ЯКласс” на всероссийском конкурсе “Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2022”.
Профессиональный смотр проходил с 12 по 18 сентября в Ставропольском крае и собрал педагогов из 68 регионов страны. В течение недели они проходили различные испытания, продемонстрировали свое профессиональное мастерство.
Кабардино-Балкарию представляли двое: учителя балкарского языка и литературы второго лицея Нальчика Зухра Терекулова и кабардино-черкесского и литературы четвертой школы Баксана Залина Кауфова.
Помимо того, что Кауфова стала победителем спецноминации, она вошла в число 17 лучших учителей по итогам конкурса.
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