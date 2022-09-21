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Учительница родного языка из Кабардино-Балкарии стала победителем всероссийского конкурса

Учительница родного языка из Кабардино-Балкарии стала победителем всероссийского конкурса

21.09.2022 | 22:52
Залина Кауфова стала победителем в специальной номинации “ЯКласс” на всероссийском конкурсе “Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2022”. Профессиональный смотр проходил с 12 по 18 сентября в Ставропольском крае и собрал педагогов из 68 регионов страны. В течение недели они проходили различные испытания, продемонстрировали свое профессиональное мастерство. Кабардино-Балкарию представляли двое: учителя балкарского языка и литературы второго лицея Нальчика Зухра Терекулова и кабардино-черкесского и литературы четвертой школы Баксана Залина Кауфова. Помимо того, что Кауфова стала победителем спецноминации, она вошла в число 17 лучших учителей по итогам конкурса.   https://t.me/vestikbr
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