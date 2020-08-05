Учителя начальных классов совершенствуют профессиональные навыки. 15 педагогов республики прошли курсы повышения квалификации


Обучение по стандартам академии Ворлдсскилз Russia организовали в педагогическом колледже КБГУ. Претенденты, к примеру, узнавали, как на практике использовать современные информационные технологии и делать интерактивные презентации.
В дальнейшем слушатели смогут применять полученные знания не только в собственной работе со школьниками, но и проводить курсы для коллег и студентов. Итоговая аттестация проходила в форме экзамена. Роль учеников исполняли сами слушатели. Учителя, успешно прошедшие курс, получили Skills-паспорт с отметкой о компетенциях по новым образовательным стандартам, а также удостоверение эксперта-наставника.

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