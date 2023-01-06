Учитель из Нальчика Аслан Кашежев стал победителем федерального телепроекта “Классная тема”

Аслан Кашежев, учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук, победил в федеральном проекте “Классная тема!”. Финал грандиозного шоу транслировали сегодня в эфире телеканала “Россия 1”.
На большой сцене сегодня свои таланты продемонстрировали семь финалистов из разных регионов страны. И главный приз – авторское образовательное шоу на федеральном канале с победителем проекта “Классная тема!” в роли ведущего.
Учитель из Нальчика покорил жюри не только своими педагогическими навыками, но и вокальными. В авторском уроке, подготовленном на финал, он спел о законах физики.
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