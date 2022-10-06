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Учитель из КБР попросил Владимира Путина продолжать снабжать школы современным учебным оборудованием

Учитель из КБР попросил Владимира Путина продолжать снабжать школы современным учебным оборудованием

06.10.2022 | 15:42
В День учителя президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса “Учитель года” и участниками телешоу “Классная тема”. Пообщаться с Главой государства удалось преподавателю астрономии и физики из Кабардино-Балкарии Аслану Кашежеву. Педагог попросил президента продолжать снабжать школы современным оборудованием, которое необходимо в процессе обучения. Также Аслан Кашежев считает, что необходимо повышать квалификацию учителей, чтобы они быстрее освоили новую технику. Напомним, Аслан Кашежев работает во втором лицее Нальчика. В этом году он победил в двух номинациях финального этапа всероссийского конкурса “Учитель года” и стал обладателем Малого Пеликана – приза ученического жюри. Житель Кабардино-Балкарии также вошел в число семи финалистов проекта Минпросвещения и телеканала “Россия 1” “Классная тема”, который посвящен лучшим педагогам страны.   https://t.me/vestikbr
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