Учитель из КБР попросил Владимира Путина продолжать снабжать школы современным учебным оборудованием

В День учителя президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса “Учитель года” и участниками телешоу “Классная тема”. Пообщаться с Главой государства удалось преподавателю астрономии и физики из Кабардино-Балкарии Аслану Кашежеву.
Педагог попросил президента продолжать снабжать школы современным оборудованием, которое необходимо в процессе обучения. Также Аслан Кашежев считает, что необходимо повышать квалификацию учителей, чтобы они быстрее освоили новую технику.
Напомним, Аслан Кашежев работает во втором лицее Нальчика. В этом году он победил в двух номинациях финального этапа всероссийского конкурса “Учитель года” и стал обладателем Малого Пеликана – приза ученического жюри.
Житель Кабардино-Балкарии также вошел в число семи финалистов проекта Минпросвещения и телеканала “Россия 1” “Классная тема”, который посвящен лучшим педагогам страны.
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