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Учитель истории и географии из Заюково прививает ученикам любовь к рок-музыке

Учитель истории и географии из Заюково прививает ученикам любовь к рок-музыке

27.01.2023 | 16:19
Школьный класс превращается в музыкальную студию. Знакомые многим строки Виктора Цоя исполняет педагог Юрий Гонгапшев – вместе со своими учениками. Микрофоны, жесткие ритмы и высокая громкость здесь вполне уместны, но только не с девяти утра и до середины дня. Ведь это рок-студия и в то же время – класс географии и истории второй школе села Заюково. Помимо стереосистемы, здесь расставлены глобусы, а на стене – карты, по которым изучают страну. Ученики говорят, что любят своего педагога за юмор, легкость в изложении материала и невероятную широту интересов. Самому Юрию любовь к рок-музыке привили более старшие наставники – еще в юности. Сегодня педагог находит поддержку в семье и среди коллег. Экскурсии – еще одно его увлечение, которое приносит пользу. Систематически с супругой, которая трудится в этой же школе, устраивают для детей пешие походы по Баксанскому и Эльбрусскому районам. И к тому же Юрий Гонгапшев ставит спектакли вместе со своими воспитанниками.  
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