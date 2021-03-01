«Учитель года-2021»

В Нальчике стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2021». По традиции площадкой для конкурса становится образовательное учреждение, которое представлял предыдущий победитель.

В этом году конкурс проходит в гимназии №14. В профессиональных испытаниях участвуют 12 педагогов городских школ.

Конкурс проводят в три тура: методический семинар, классный час и публичное выступление. Все они продлятся до 25 марта. Победители муниципального этапа будут объявлены на следующий день.