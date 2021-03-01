«Учитель года-2021»

В Нальчике стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2021». По традиции площадкой для конкурса становится образовательное учреждение, которое представлял предыдущий победитель.
В этом году конкурс проходит в гимназии №14. В профессиональных испытаниях участвуют 12 педагогов городских школ.
Конкурс проводят в три тура: методический семинар, классный час и публичное выступление. Все они продлятся до 25 марта. Победители муниципального этапа будут объявлены на следующий день.

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Радио КБР 11.00 bal – 2021.03.11

— Казбек Коков шахарланы эм районланы таматалары бла тёрели жыйыулу бардыргъанды

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