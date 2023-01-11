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Учитель физики из Нальчика Аслан Кашежев готовится к съемкам авторской телепередачи

Учитель физики из Нальчика Аслан Кашежев готовится к съемкам авторской телепередачи

11.01.2023 | 16:20
Учитель физики и астрономии из второго нальчикского лицея Аслан Кашежев ведет очередной урок, но уже в новом статусе: он лауреат всероссийского конкурса “Учитель года-2022” и победитель федерального проекта “Классная тема”. В награду получил возможность вести авторскую передачу на одном из федеральных телеканалов. Предварительно известно, что программа будет выходить в эфир раз в неделю. Продолжительность – около получаса. Это познавательно-развлекательный проект, нацеленный не только на школьников, но и на взрослых. Событие предстоит ответственное и волнительное. Во втором лицее на протяжении двух конкурсов горячо болели за своего коллегу и наставника. В коллективе сходятся на том, что Аслан Кашежев, как никто другой, понимает детей. Физика и астрономия – предметы далеко не простые. Однако, благодаря изложению педагога, тема урока всякий раз становится доступной. На занятиях Аслан Кашежев использует необычные подходы, которые находят отклик у ребят. Ученики поделились, что часть из них собирается связать жизнь с точными науками именно благодаря преподавателю физики. Сам же Аслан Кашежев добился высот не только на педагогическом поприще. Он увлекается спортом, танцами и пением. А надежный тыл обеспечивают супруга, сын и дочь, которые искренне радуются успехам главы семьи. Уже в конце января учитель из Кабардино-Балкарии отправится на съемки своей первой федеральной обучающей программы, которая не сможет не заинтересовать тех, кто интересуется устройством мира.   https://t.me/vestikbr  
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