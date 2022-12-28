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Ученые КБГУ запатентовали новый вид биоразлагаемого пластика

Ученые КБГУ запатентовали новый вид биоразлагаемого пластика

28.12.2022 | 16:11
Небольшие бруски в руках Амины Виндижевой – это биоразлагаемый пластик для изоляции кабелей. Его разработали в Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ. Созданием сырья, безопасного для природы, здесь заняты уже третий год. За это открытие ученые получили евразийский патент. Исследователи отмечают: пластик способен решить проблему утилизации старых проводов, которые среди промышленных отходов занимают немалую долю. Когда этот пластик попадает в почву, он не просто разлагается – он не накапливает токсины в окружающей среде. Потому что их нет в его формуле, говорят химики. С точки зрения экономики – материал создают из отечественных компонентов. Ученые из Кабардино-Балкарии уверены: их разработка будет достойным аналогом зарубежных изоляционных материалов. Уже сейчас идут переговоры с инвесторами о том, чтобы поставить производство на поток.   https://t.me/vestikbr
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