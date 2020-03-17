Ученые КБГУ создали лекарство, снижающее воздействие химиотерапии при онкологии

В лаборатории прогрессивных полимеров КБГУ ученые создали полимерный нанокомпозит, уменьшающий негативное воздействие химиотерапии на внутренние органы человека при лечении онкологии. Материал представляет собой белый порошок без вкуса и запаха, легко растворяется в воде. В организм человека он может вводиться как в виде таблеток, так и в виде инъекций. Предполагается, что он будет доставлять лекарственные средства напрямую к пораженным органам. Действует вещество как транспортный проводник. Чтобы доказать эффективность нанокомпозита, ученые проводят эксперименты на грызунах. Опыты свидетельствуют: «транспортировщик» локализуется в слизистой оболочке пищеварительного тракта. Материал способен довольно длительное время находиться в организме. Еще предстоит научиться управлять им, в частности, установить «скорость», с которой композит отдает лекарство пораженным тканям. Если действенность препарата подтвердится, его можно будет применять не только в сочетании с химиопрепаратами, но и с другими лекарствами – при иных болезнях, а не только онкологических, рассчитывают ученые.