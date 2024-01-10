Ученые КБГУ с коллегами из ТулГу создали новый композитный материал

10.01.2024 | 16:16
Ученые Кабардино-Балкарского и Тульского госуниверситетов создали сетевую лабораторию технологии полимерных и композиционных материалов. И в результате совместной работы уже получили первые образцы. Сотрудничество стало возможным благодаря программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Также ученые из Кабардино-Балкарии взаимодействуют с научно-образовательным центром «ТулаТех» и инновационным центром «Композитная долина» в Тульской области, где внедряют передовые разработки в данной области. В штате сетевой лаборатории – 14 специалистов: по семь – от каждого вуза. Они не только ведут совместные разработки, но и передают знания коллегам. Отметим, что ранее ученые КБГУ наладили сотрудничество с исследователями из Санкт-Петербургского политехнического университета: совместно работают на нужды газонефтедобычи и авиакосмической промышленности.   https://t.me/vestikbr
