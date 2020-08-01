Ученые КБГУ примут участие в проекте, который оценивается примерно в 15 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе вуза





Речь идет о создании экологически чистых полимеров и композитов, которые можно использовать в автомобильной, медицинской и пищевой промышленности. Эта тема – конёк университетского Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий. Теперь кабардино-балкарские химики войдут в состав научно-технического консорциума и начнут работать совместно с корпорацией «Титан», которая создает промышленные системы вентиляции. Это крупное российское предприятие намерено вложить в проект 12 миллиардов. В лабораториях КБГУ разрабатывают сверхпрочные полимеры, устойчивые к запредельным температурам и радиации. Такие материалы можно использовать при создании беспилотников, роботов, протезов и даже скафандров для космонавтов.