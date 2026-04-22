Ученые КБГУ изучают свойства кавказского кефира

22.04.2026 | 13:50
Учёные КБГУ раскрывают секреты кавказского кефира! Более десяти лет они изучают кефирные зёрна из высокогорных районов и выяснили, что те могут стать основой новых методов лечения ЖКТ и укрепления иммунитета. Харун Байсиев вырос в этих краях и знает о пользе айрана не понаслышке. В Верхней Балкарии существует 13 видов айрана – каждый отличается вкусом и целебными свойствами. Также айран часто пьют с медом. Существует особый вид айрана, который готовят на кефирных грибках вместо обычной закваски. Такой напиток отличается длительным сроком хранения. Айран также добавляют в блюдо «Бышты» – в нем напиток смешивают с большим круглым хлебом. Это блюдо едят долгожители и дают его детям с раннего возраста. В подвале Харуна хранится айран, возраст которого составляет 13 лет. Кроме того, существует еще один вид айрана – «Журт айран». Изготавливают его по уникальной технологии. Раньше, по словам Харуна, у каждой семьи имелись свои кефирные зерна. К ним относились бережно. По народному поверью, их нельзя передавать из семьи в семью – считается, что они теряют свои свойства и перестают давать хорошую закваску. Самым полезным считают айран, приготовленный в кошаре. В емкость с готовым напитком добавляют свежий и перемешивают. Часто для закваски используют бурдюки или посуду, где годами «живет» нужная бактериальная культура. На пользу влияют и горный воздух, и вода, которую пьют коровы, и травы, которые они едят. Ученые КБГУ больше десяти лет изучают кефирные зерна из высокогорных районов Кавказа. Результаты исследований показывают: они могут лечь в основу новых методов терапии кишечных заболеваний и восстановления иммунитета. Инициатива принадлежит коллегам из Карачаево-Черкесии – они собирали зерна и проводили анализ их свойств. Ученые подтверждают: айран восстанавливает баланс кишечной микрофлоры. Сейчас изучают его противоопухолевые свойства и способность снимать воспаление. На Кавказе собрали свыше 35 видов кефирных зерен. Одни работают как иммуностимуляторы, другие успокаивают воспаление. В прошлом году два образца отправили на спутник «Бион-2М». Там на них воздействовали двойным облучением – ученые проверяли, выживут ли грибки для длительных космических экспедиций. Кефирные зерна вернулись с орбиты живыми и сохранили способность ферментировать молоко. Пока ученые продолжают исследования, в горах айран готовят по старинным рецептам, передавая традиции из поколения в поколение.   https://t.me/vestikbr
