Ученые КБГУ изобрели новые бактерицидные композиты





Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета создали композиционный материал, который обладает бактерицидными свойствами, и планируют создать еще один новый композит – с обеззараживающими свойствами. Это одна из разработок Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ. Такие материалы можно будет использовать для изготовления поручней в общественном транспорте, дверей или оконных рам. Они не нуждаются в дополнительном обеззараживании. Полимеры могут встать на пути распространения опасных инфекционных болезней, к примеру, туберкулеза. Или того же коронавируса. Ученые к такой разработке подошли с большим энтузиазмом, и есть уже определенные результаты.