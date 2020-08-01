Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН завершили испытания устройства, которое, находясь в воздухе, может помогать тем, кто на земле





Это небольшой летательный аппарат, у которого восемь двигателей. Во время тестирования он обрабатывал поля химикатами от вредителей и удобрениями. Облетел кукурузу, подсолнечник, сою… В итоге ученые пришли к выводу: использовать беспилотник в 20 раз дешевле, чем распылять препараты вручную. Октокоптер может поднять до 10 килограммов, скорость обработки – два с половиной гектара в час. Такие же устройства пригодятся, чтобы со стороны наблюдать за состоянием посевов. Нужно лишь подключить камеры высокого разрешения.