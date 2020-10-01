Ученые Кабардино-Балкарии принимают участие в девятом международном форуме «Открытые инновации»





Он стартовал в «Сколково» в онлайн-режиме. При этом организаторы открыли и одну очную площадку. Специалисты главного вуза нашей республики представляют на выставке супер конструкционные полимерные материалы. Они используются в авиа- и автомобильной промышленности, в медицине и нефтегазовом производстве. Это совместная работа ученых из КБГУ и Санкт-Петербургского политехнического университета. Всего за несколько месяцев совместной работы они получили материалы, которые в два с половиной раза легче алюминия и в четыре с половиной раза прочнее стали. Экспозиция кабардино-балкарского вуза вызвала повышенный интерес. Уже есть предварительные договорённости об использовании новых полимеров, а также совместных разработках.