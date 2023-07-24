home
Главная
>
Новости
>
Ученые из КБР и Северной Осетии выпустили в живую природу переднеазиатского леопарда

Ученые из КБР и Северной Осетии выпустили в живую природу переднеазиатского леопарда

24.07.2023 | 23:01
В Северной Осетии выпустили в живую природу переднеазиатского леопарда. Программу восстановления популяции этого хищника воплощает Минприроды России. Участвуют в ней и ученые из Кабардино-Балкарии – сотрудники Института экологии горных территорий. Самцу два года, и назвали его Чермен. Поселили его на территории Турмонского заказника, куда вертолетом доставили прямо из Сочинского национального парка – там находится Центр восстановления леопарда на Кавказе. За несколько лет это уже четвертый хищник, которого выпускают на территории соседней республики. Практика показывает, что животные довольно часто переходят в леса Кабардино-Балкарии. Ученые из Института экологии горных территорий надеются, что и Чермен поступит так же.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных