Ученые из КБР и Северной Осетии выпустили в живую природу переднеазиатского леопарда

В Северной Осетии выпустили в живую природу переднеазиатского леопарда. Программу восстановления популяции этого хищника воплощает Минприроды России. Участвуют в ней и ученые из Кабардино-Балкарии – сотрудники Института экологии горных территорий.
Самцу два года, и назвали его Чермен. Поселили его на территории Турмонского заказника, куда вертолетом доставили прямо из Сочинского национального парка – там находится Центр восстановления леопарда на Кавказе.
За несколько лет это уже четвертый хищник, которого выпускают на территории соседней республики. Практика показывает, что животные довольно часто переходят в леса Кабардино-Балкарии. Ученые из Института экологии горных территорий надеются, что и Чермен поступит так же.
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