Ученики четвертой гимназии Нальчика стали участниками двух образовательных проектов в Москве

Встреча делегатов, заседания комитетов, итоговые резолюции… Здесь все по-взрослому… 12 гимназистов из Нальчика стали участниками сразу двух образовательных проектов в столице России. Будущие дипломаты из четвертой гимназии отправились в МГИМО.
Там они участвовали в деловой игре «Модель Африканского союза», которую в вузе провели впервые. Пригласили действующих политиков, профессоров, аспирантов и студентов вуза, а также школьников из разных концов России. Модель оргнаизовали под девизом «Строим мосты, разрушаем барьеры».
Также гимназисты из Кабардино-Балкарии выступили в ролевой игре «Московская международная модель ООН». Ее также организовал Институт международных отношений. Около недели участники воспроизводили работу различных комитетов, комиссий, программ и фондов Организации Объединенных Наций. Для учеников дипломатических классов это незабываемый и крайне полезный опыт. До этого нальчикские гимназисты многократно участвовали в подобных форумах.
Гимназисты рассказали и об успешной поездке в дипломатическую экспедицию в Узбекистан зимой этого года.
После Средней Азии будущие дипломаты отправились в Салехард – побывали практически у полярного круга. Было это в середине марта.
Сейчас ребята готовятся к очередной деловой игре – уже в Нальчике: в мае в КБГУ откроют площадку «Северо-Кавказская модель ООН «Очаг мира».
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