Ученики 27-й школы Нальчика приступили к практическим занятиям в третьей поликлинике

Речь идет о «Школе наставничества» - это проект, который реализуют в общеобразовательных учреждениях республики по инициативе Минздрава.
Старшеклассники посетили диагностическое отделение – кабинеты УЗИ, ЭКГ, эндоскопии, посмотрели, как работают врачи разных специальностей и дневной стационар. Такой опыт помогает определиться с будущей профессией, говорят сами ребята.
«Школу наставничества» запустили в начале этого года. За каждым учебным заведением закрепили определенную больницу или поликлинику, чтобы ребята могли получить общее представление о медицине и некоторые практические навыки. В третьей поликлинике Нальчика занятия будут проходить дважды в неделю.
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