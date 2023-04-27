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Ученики 27-й школы Нальчика приступили к практическим занятиям в третьей поликлинике

Ученики 27-й школы Нальчика приступили к практическим занятиям в третьей поликлинике

27.04.2023 | 15:48
Речь идет о «Школе наставничества» - это проект, который реализуют в общеобразовательных учреждениях республики по инициативе Минздрава. Старшеклассники посетили диагностическое отделение – кабинеты УЗИ, ЭКГ, эндоскопии, посмотрели, как работают врачи разных специальностей и дневной стационар. Такой опыт помогает определиться с будущей профессией, говорят сами ребята. «Школу наставничества» запустили в начале этого года. За каждым учебным заведением закрепили определенную больницу или поликлинику, чтобы ребята могли получить общее представление о медицине и некоторые практические навыки. В третьей поликлинике Нальчика занятия будут проходить дважды в неделю.   https://t.me/vestikbr
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