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Ученики 23-й школы Нальчика закрасили наркограффити

Ученики 23-й школы Нальчика закрасили наркограффити

22.11.2022 | 15:47
Молодежь против наркотиков! Сегодня в Нальчике ученики 23-й школы закрашивали скрытую рекламу запрещенных веществ, которую правонарушители размещают на стенах жилых домов. Инициатором выступило министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарии. Это республиканский этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции “Дети России”, и в республике сейчас принимают целый комплекс мер против пропаганды наркотиков. Сегодняшняя акция состоялась в непосредственной близости от 23-й школы. В акции “участвовал” и четвероногий друг, который сопровождал ребят. Закрашивать рекламу запрещенных препаратов вблизи школ Нальчика продолжат и завтра, добавили в МВД.   https://t.me/vestikbr
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