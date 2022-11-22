Ученики 23-й школы Нальчика закрасили наркограффити

Молодежь против наркотиков! Сегодня в Нальчике ученики 23-й школы закрашивали скрытую рекламу запрещенных веществ, которую правонарушители размещают на стенах жилых домов.
Инициатором выступило министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарии. Это республиканский этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции “Дети России”, и в республике сейчас принимают целый комплекс мер против пропаганды наркотиков. Сегодняшняя акция состоялась в непосредственной близости от 23-й школы.
В акции “участвовал” и четвероногий друг, который сопровождал ребят. Закрашивать рекламу запрещенных препаратов вблизи школ Нальчика продолжат и завтра, добавили в МВД.
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