Ученики 14-й гимназии Нальчика показали постановку, посвященную борцам с фашизмом

В преддверии Дня Победы в Кабардинском гос_драмтеатре показали литературно-музыкальную композицию, посвященную борцам с фашизмом. Подготовили ее ученики 14-й гимназии Нальчика.
Это вереница эпизодов о жизни людей в годы битвы с захватчиками и в дни празднования Великой Победы в мае 45-го. В прозаических монологах, стихах и танцевальных сценах школьники постарались передать атмосферу того времени. Роли исполняли активисты «Движения первых», которые учатся в гимназии. Их идею поддержали в Минмолодежи и мэрии Нальчика.
В зал пригласили представителей общественных организаций, в том числе ветеранских. Зрители отмечали, что юным артистам в полной мере удалось проникнуться мыслями и чувствами людей, которые жили 80 лет назад и были захвачены одной целью – избавить Родину от врага.
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