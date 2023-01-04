Участнику Великой Отечественной войны Ивану Рудневу исполнилось 104 года

Вот так, просто и без напряжения, выполняет Иван Руднев упражнения с гантелями. Без спорта мне никак нельзя, говорит ветеран. И в войну удавалось заниматься. А сегодня, в 104, тем более надо поддерживать форму. Участник Великой Отечественной дает себе и интеллектуальную нагрузку – смотрит телевизор, читает газеты.
Ветеран энергичен, словно нет за спиной тяжелейших испытаний. Восемь лет отслужил в армии. После демобилизации решил с супругой перебраться в теплые края – сам Иван Руднев родом из Саратовской области. Выбрали Кабардино-Балкарию и поселились в Докшукино. Работал в разных отраслях. А когда поселок получил статус города и стал Нарткалой, организовал автошколу ДОСААФ.
Еще до призыва в Красную Армию Руднев работал в колхозе шофером. Это и определило его дальнейшую судьбу: после водительских курсов командировали в специализированное военное училище.
С началом Великой Отечественной офицер был отправлен на границу с Ираном, куда по ленд-лизу из-за рубежа поступали машины разного назначения. Их по железной дороге доставляли в Москву, а оттуда водители уже своим ходом гнали технику на фронт. Всего, что было, не пересказать, говорит фронтовик. Сегодня он в хорошем расположении духа и радуется каждому прожитому дню.
Нарткалинец Иван Руднев – один из участников Великой Отечественной, которые сегодня живут в Кабардино-Балкарии. На сегодня их немногим больше 20-ти человек. Потому столь ценны каждое их слово, каждая улыбка…
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