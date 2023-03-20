Участников СВО предлагают включить в бесплатную программу трудового переобучения

Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение. Сейчас за гражданами, которые были мобилизованы, сохраняются рабочие места. Но в ряде случаев по возвращению может потребоваться переквалификация.
С учетом этого бойцы, добровольцы и мобилизованные получат приоритетное право на участие в программах переобучения. Аналогичное решение предлагается принять и для членов их семей.
Ранее Минтруд уже скорректировал систему субсидирования найма для привлечения работников в значимые для экономики предприятия. Речь о компенсации затрат предприятий оборонно-промышленного комплекса на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают из других регионов для трудоустройства.
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