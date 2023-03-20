home
Главная
>
Новости
>
Участников СВО предлагают включить в бесплатную программу трудового переобучения

Участников СВО предлагают включить в бесплатную программу трудового переобучения

20.03.2023 | 16:51
Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение. Сейчас за гражданами, которые были мобилизованы, сохраняются рабочие места. Но в ряде случаев по возвращению может потребоваться переквалификация. С учетом этого бойцы, добровольцы и мобилизованные получат приоритетное право на участие в программах переобучения. Аналогичное решение предлагается принять и для членов их семей. Ранее Минтруд уже скорректировал систему субсидирования найма для привлечения работников в значимые для экономики предприятия. Речь о компенсации затрат предприятий оборонно-промышленного комплекса на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают из других регионов для трудоустройства.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных