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Участники всероссийских педагогических конкурсов провели занятия в “Солнечном городе”

Участники всероссийских педагогических конкурсов провели занятия в “Солнечном городе”

08.09.2022 | 19:37
Почему Луна визуально меняет цвет и форму, как ее активность влияет на Землю? Тайны космоса воспитанникам “Солнечного города” раскрывал преподаватель астрономии второго лицея Нальчика Аслан Кашежев – победитель регионального этапа конкурса “Учитель года-2022”. Свои силы во всероссийском состязании он пробует второй раз. Также Кашежев – единственный на Северном Кавказе – стал полуфиналистом телевизионного проекта “Классная тема”. Аслан будет бороться за право выступить со своими наработками в гранд-шоу на телеканале “Россия”. Открытый урок провела и учитель четвертой школы Баксана Залина Кауфова. Она преподает кабардино-черкесский язык и литературу. Педагог участвует во всероссийском конкурсе профессионального мастерства “Лучший учитель родного языка и литературы”. Конкурс среди педагогов направлен на сохранение языков народов России. Проводят его в нашей стране впервые. За право выйти в лидеры соревнуются представители около 70-ти регионов. “Солнечный город” – не единственная площадка, где претенденты на победу во всероссийских профессиональных состязаниях дали открытые уроки. Схожие занятия педагоги провели и в нескольких школах. Отмечают: такие встречи позволяют увидеть, как разные дети воспринимают материал, и подобрать наиболее оптимальные варианты его подачи.  
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