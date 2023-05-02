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Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

02.05.2023 | 22:03
Участники СВО смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профобразование по наиболее востребованным специальностям. Правительство страны расширило программу переобучения граждан. Решение также распространяется на членов семей участников спецоперации, если военнослужащие погибли при выполнении боевых задач. Также государство поддержит субсидиями работодателей, которые трудоустроят участников СВО. Представителям предприятий нужно обратиться в Центры занятости, и там порекомендуют специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно и дистанционно – на портале «Работа России». Там же оформляют и заявки на обучение... Дополнительную помощь участникам спецоперации окажут в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».   https://t.me/vestikbr
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