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Участники специальной военной операции из Кабардино-Балкарии получили подарки

Участники специальной военной операции из Кабардино-Балкарии получили подарки

14.12.2022 | 16:07
Участники специальной военной операции из Кабардино-Балкарии получили подарки. Об этом они известили адресантов... В середине ноября общественная организация “Ни шагу назад” отправила в зону проведения СВО гуманитарный груз, а также письма учеников 25 нальчикской школы. Юные нальчане создали открытки и написали письма тем, кто сейчас вдали от дома. В пункт сбора гуманитарной помощи поступил большой конверт от школьников. Трогательные детские рисунки и строки, по словам военнослужащих, придают им сил и уверенности, что дома их очень ждут.   https://t.me/vestikbr
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