Участники специальной военной операции из Кабардино-Балкарии получили подарки. Об этом они известили адресантов... В середине ноября общественная организация “Ни шагу назад” отправила в зону проведения СВО гуманитарный груз, а также письма учеников 25 нальчикской школы.
Юные нальчане создали открытки и написали письма тем, кто сейчас вдали от дома. В пункт сбора гуманитарной помощи поступил большой конверт от школьников.
Трогательные детские рисунки и строки, по словам военнослужащих, придают им сил и уверенности, что дома их очень ждут.
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