Участники “Школы безопасности” совершили восхождение на гору Нартия

Участники образовательного проекта «Школа безопасности» совершили восхождение на высшую точку в окрестностях Нальчика – гору Нартия.
Это проект Молодежного клуба Русского географического общества в Кабардино-Балкарии “Альтаир”.
Во время похода ребята учились работать в команде, готовили еду на костре, а также сдали зачет по оказанию первой помощи при травме ноги. К тому же условного пострадавшего перенесли к месту приезда скорой. Как все это правильно делать, слушатели школы узнали ранее – на теоретических занятиях.
Уроки в “Школе безопасности” продолжаются. Напомним, проекту – больше 10 лет. Его воплощают в жизнь при поддержке Фонда президентских грантов.
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