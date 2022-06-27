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Участники “Школы безопасности” совершили восхождение на гору Нартия

Участники “Школы безопасности” совершили восхождение на гору Нартия

27.06.2022 | 16:56
Участники образовательного проекта «Школа безопасности» совершили восхождение на высшую точку в окрестностях Нальчика – гору Нартия. Это проект Молодежного клуба Русского географического общества в Кабардино-Балкарии “Альтаир”. Во время похода ребята учились работать в команде, готовили еду на костре, а также сдали зачет по оказанию первой помощи при травме ноги. К тому же условного пострадавшего перенесли к месту приезда скорой. Как все это правильно делать, слушатели школы узнали ранее – на теоретических занятиях. Уроки в “Школе безопасности” продолжаются. Напомним, проекту – больше 10 лет. Его воплощают в жизнь при поддержке Фонда президентских грантов.   https://t.me/vestikbr
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