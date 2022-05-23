Участники сборной России по велоспорту проводят в Кабардино-Балкарии тренировочный сбор

Испытание горами... Участники сборной России по велосипедному спорту проводят в Кабардино-Балкарии тренировочный сбор. Шоссейные гонщики испытывают свои возможности не только на ровной местности, но и в сложных условиях горного рельефа. Руководит группой мастер спорта международного класса, чемпион России и Франции Иван Рыбаков. Подготовка спортсменов – силовая: они должны пройти как можно больше подъемов на маршруте. Три тренировки в день занимают от пяти до семи часов. За это время каждый велосипедист проезжает от 130 до 200 километров. Сейчас российские спортсмены в международных турнирах не участвуют, потому в нынешнем году решено провести альтернативные соревнования между странами СНГ, сообщил Иван Рыбаков. А в перспективе сборная рассчитывает на поездку в Париж на Летнюю Олимпиаду 24-го года.